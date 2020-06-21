Парламент Грузии проголосовал за поправки в Конституцию

Парламент Грузии утвердил в первом чтении поправки в Конституцию Грузии о проведении парламентских выборов 31 октября 2020 года по новому. Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

За поправки проголосовали 136 депутатов, против - 5.

В настоящее время парламент Грузии избирается по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным. Согласно утвержденным сегодня изменениям, по пропорциональной системе будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарной - 30. Изменения также предполагают понижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство.

В отличие от существующей системы, распределение мест в парламенте между партиями будет рассчитано по новой формуле, которая предлагает ориентироваться на результаты пропорциональных выборов.

По этой формуле, партия или блок, даже в случае победы во всех мажоритарных округах, по итогам выборов смогут получить лишь на одну четвертую больше мандатов, чем им полагается по итогам пропорциональных выборов. Если после подсчета результатов мандатов у партии или блока окажется больше установленного лимита, то их распределят между другими партиями и блоками, которые преодолеют избирательный барьер.

"В течение 25 лет нам впервые дается возможность провести выборы по такой избирательной системе, с которой согласен весь политический спектр. Нам выпала эта уникальная возможность на 25-й год после принятия конституции Грузии. Естественно, ответственностью каждого из нас является не упустить эту возможность", - поведал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе, призывая коллег поддержать поправки.

Напомним, в последний раз Конституция Грузии пересматривалась в 2016-2017 годах. Тогда республика перешла с полупарламентской на парламентскую модель правления. Значительно сократились права и полномочия президента.