Парламентские выборы в Киргизии могут перенести из-за коронавируса

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов заявил о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции. На заседании Совета безопасности было решено ввести ограничительные меры в Бишкеке и других крупных городах страны. В парламенте обсуждается вопрос о переносе выборов в парламент, намеченных на 4 октября. Эксперты связывают возвращение карантина с проведением заявленной на 29 июня гражданской бессрочной акции.

В Киргизии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежедневное число выявленных случаев перевалило за психологический рубеж в 200 человек. По данным на 21 июня, за сутки зарегистрировано 170 случаев заражения COVID-19, в числе которых мэр Бишкека Азиз Суракматов. Всего в республике за весь период заразилось 3 151 человек. Больницы переполнены, людям предлагают лечиться дома.

Тем временем власти решают, как жить дальше. "Необходимо обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции", - заявил Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба. "Ежедневно наблюдается увеличение числа случаев заражения граждан коронавирусом, особенно острая ситуация в городах Бишкек, Ош и Чуйской области. Как было отмечено на заседании Совета безопасности, я хочу еще раз подчеркнуть, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных территориях. В регионах полноценно не ведутся работы по контролю ситуации. Все поручения, указанные в решении Совета безопасности, должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в положенный срок. Каждый государственный орган и каждая область должны реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду, это касается как готовности медицинских учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности", - сказал премьер.

Напомним, Кубатбек Боронов в конце прошлой недели был назначен на пост главы кабинета министров Киргизии, вместе подавшего в отставку Мухаммедкалы Абылгазиева. Боронов занимал пост вице-премьера и главы республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Как отмечают наблюдатели, он хорошо знаком с ситуацией в стране, поэтому распорядился, усилить меры по борьбе с COVID-19. В частности, по его словам, необходимо обеспечить своевременное оказание помощи обращающимся гражданам. Государственные лаборатории должны перейти на круглосуточный режим работы, чтобы результаты анализов выходили в короткий срок. Кроме того, отмечена важность проработки вопросов по проведению частными лабораториями анализов на COVID-19. Премьер также предложил провести вакцинацию уязвимых категорий граждан от сезонных гриппов, усилить потенциал медицинских работников, улучшить инфраструктуру медицинских учреждений для создания безопасных и комфортных условий, а также развивать телемедицину, цифровизацию государственных услуг в целях получения населением услуг в дистанционном режиме, не выходя из дома. Государственным органам, частным организациям он рекомендовал перейти на дистанционный режим работы, соблюдая правила социальной изоляции. В ближайшие дни будет остановлено движение общественного транспорта. Кубатбек Боронов призвал граждан носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.

Однако сами чиновники не всегда следуют предписанным правилам. На днях в интернет попала фотография чиновников из аппарата правительства и министров - они стоят без масок, вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию. Президент Сооронбай Жээнбеков обрушился на подчиненных с критикой и заявил, что нарушители обязаны заплатить штраф.

Между тем, в обществе считают, что поскольку власть не придерживается установленных правил, то принятое решение ввести карантин, политическое. Особенно на фоне усиливающейся политической борьбы накануне предстоящих парламентских выборов. В республике обсуждается новое политическое объединение "Жаны дем" ("Новое дыхание"), в которое вошли партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "Ак-Шумкар" Темира Сариева и Кыргызская либерал-демократическая партия Жанара Акаева, а также ряд политиков и активистов финансирует Раим Матраимов, бывший заместитель начальника таможни, якобы причастный к выводу из страны 700 млн долларов. "Этот блок способен составить серьезную конкуренцию партиям, подконтрольным президенту", - сказал "Вестнику Кавказа" киргизский политолог Марс Сариев.

Обострение политической ситуации, несмотря на "мертвый сезон", как считает Сариев, неминуемо. Однако проведение бессрочной акции протеста в форме шествия по улицам Бишкека, запланированной на 29 июня, остается под вопросом из-за введения новых ограничительных мер. Возможно, акцию перенесут на более позднее время. Ее организатором выступила Партия зеленых Кыргызстана. У "зеленых" 20 требований к президенту, и этот список будет пополняться.

Например, зеленые хотят услышать, что сделано президентом с 2016 по 2020 год для социально-экономического развития страны. Или узнать, куда делась финансовая помощь, поступившая в страну от международных институтов и различных стран мира. В списке также вопросы границы и коррупции на таможне. Что касается выборов в парламент, то Партия зеленых требует установить однопроцентный избирательный порог и залог на участие в выборах – 500 тыс. сомов (около 500 тыс. руб.). (Сегодня в Киргизии семипроцентный избирательный порог и залог – 5 млн сомов – около 5 млн руб.). Много вопросов по коррупции. В частности, зеленые напоминают Жээнбекову об обещании разобраться с одним их бывших премьеров, экс-кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым, которого после президентских выборов 2017 года обвинили в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни и финансовых махинациях. Было открыто уголовное дело. При этом Бабанова рассматривают как возможного кандидата на пост премьер-министра в поствыборный период.