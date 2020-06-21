Памятник медикам, посвятившим себя борьбе с коронавирусом, поставят во Владикавказе

Памятник медработникам, посвятившим себя борьбе с COVID-19, поставят во Владикавказе по инициативе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Все эти месяцы благодаря их самоотверженной работе жители республики не остаются без внимания и квалифицированной помощи", - цитирует сообщение ТАСС.

В субботу 20 июня, накануне Дня медицинского работника, была проведена торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника.