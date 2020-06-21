5 событий, вошедших в историю 21 июня

- В 1633 году завершилось длившееся с апреля следствие над итальянским ученым эпохи Возрождения, астрономом, физиком, одним из основателей точного естествознания Галилео Галилеем. Он был подвергнут суду за то, что активно защищал гелиоцентрическую систему мира, которую католическая церковь в 1616 году осудила как еретическое учение. Галилея признали виновным в нарушении церковных запретов и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Ученого изолировали во Дворце святой инквизиции. Как узник он пользовался необычными привилегиями - занимал во дворце три комнаты, имел слугу, получал провизию из тосканского посольства, вел переписку без контроля цензуры.

- В 1893 году на Всемирной колумбийской выставке в Чикаго было запущено первое в истории Колесо обозрения (или "Чертово колесо") - аттракцион в виде большого вертикально установленного колеса, к ободу которого прикреплены кабинки для пассажиров. Колесо спроектировал инженер из Иллинойса Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. Всего на постройку колеса было потрачено около $250 тыс. Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах доставлено в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и, масса всего сооружения составляла 4100 т. К ободу колеса было прикреплено 36 кабин, размером приблизительно с автобус. В каждой кабине было 20 сидячих и 40 стоячих мест, и, таким образом, общая пассажировместимость аттракциона составляла 2160 человек. Оборот колеса занимал двадцать минут.

- В 1909 году на Русско-Балтийском заводе собран первый русский серийный автомобиль - "Руссо-Балт". Главным конструктором автомобиля стал 26-летний Жульен Поттера, который перед этим работал на бельгийской фирме Fondu. Именно автомобили Fondu стали прототипом первых Руссо-Балт. Машина была сконструирована с учетом передового европейского опыта, но значительно более приспособленным к российским обстоятельствам. Первая модель "Руссо-Балта" С-24/35 подходила и для зимних условий, на нее могли устанавливаться лыжи и резиновые гусеницы с металлическими гребнями для повышенной проходимости.

- В 1925 году на улицах Москвы появились первые советские такси - 16 закупленных во Франции автомобилей марки Renault. Появление такси на дорогах столицы стало возможным благодаря Московскому совету, где решили пустить по городу таксомотор - "комфортный транспорт, доступный рабочему человеку". До 1935 года все такси были иномарками – Renault, Ford и Fiat. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины: ГАЗ, Победа, Волга.

- В 1956 году в СССР принята на вооружение ракета P-5M - первая в мире ракета с ядерным боевым зарядом. Ракета была разработана под руководством главного конструктора Сергея Павловича Королева. Для этой ракеты создали новую систему управления, важные узлы автоматики были дублированы. Натурное испытание P-5M с ядерным зарядом состоялось 2 февраля 1956 года. Испытательный пуск был проведен на полигоне Капустин Яр.