Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин поведал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал сегодня телеканал "Россия-1", как он проводит свободное время.

"Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать", - отметил глава государства.

Полностью интервью президента будет показано 21 июня в 22:00 (мск).