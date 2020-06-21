Для туристов в Алматы разработают мобильное приложение

Власти Алматы в текущем 2020 году разработают мобильное приложение для туристов Visit Almaty, которое станет навигатором по городу в виде offline-карт.

Приложение будет включать в себя информацию о достопримечательностях, онлайн-покупку авиа- и ж/д билетов, туристических туров, билетов на мероприятия, бронирование отелей и гостиниц, конвертер валют, информацию о погоде, а также онлайн-переводчик и онлайн-консультант (чат-бот), рассказал заместитель руководителя городского управления туризма Калибек Акылбеков.

Для повышения информированности туристов на сегодняшний день в городе функционирует восемь точек. "В этом году планируется установка десяти интерактивных туристских киосков City Guide, а также пяти модульных комплексов с санитарно-гигиеническими узлами", - цитирует Акылбекова "Sputnik Казахстан".

Также в городе планируется внедрение "Пакета туриста", который включает в себя сим-карту местной сотовой связи, карту "Онай" для проезда на общественном транспорте, пешие городские маршруты с аудиогидом, раздаточный материал, памятку для туриста, а также wi-fi роутер с функцией powerbank.

Напомним, за первый квартал 2020 года город посетили 265,3 тыс туристов.