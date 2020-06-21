В Москве подтопило свыше 30 участков автомобильных дорог

В результате ливня, прошедшего накануне в разных районах Москвы, подтопило более 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов", - цитирует его РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, также зафиксированы обвал грунта с тротуаром и вертикальным ограждением. Помимо этого, из-за непогоды рухнули 10 деревьев, добавил он.