Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 585 тысячам

За минувшие сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденным коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве число больных Covid-19 за день выросло на 968, в Подмосковье - на 549, в Ханты-Мансийском административном округе - на 294, в Нижегородской области - на 227, в Санкт-Петербурге - на 229, в Свердловской области - на 207, в Воронежской - на 200.

Таким образом, с начала эпидемии во всех 85 российских регионах выявлено 584 680 случаев заражения коронавирусом. Из них побороли болезнь почти 340 тыс человек, умерли - 8111.

Среди регионов Северного Кавказа антилидером остается Дагестан, где на сегодняшний день зарегистрировано 7188 больных коронавирусом. За минувшие сутки в республике выявили 85 новых случаев заражения. В Ставропольском крае выявлен 101 заболевший, в Карачаево-Черкесии - 85, в Кабардино-Балкарии - 75, в Ингушетии - 24, в Северной Осетии - 31, в Чечне - 21.