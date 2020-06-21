Абдулмуслимов призвал защитить леса Дагестана от пожаров

Заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал власти республики отслеживать ситуацию с лесными пожарами.

По его словам, в ряде районов Дагестана уже сложилась пожароопасная ситуация. "За аналогичный период прошлого года лесных пожаров зарегистрировано не было, а в текущем году, по имеющейся информации, уже имеется три случая", - отметил он.

Он подчеркнул, что в каждом районе должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.

Кроме того, Абдулмуслимов обратил внимание на вопрос защищенности от пожаров населенных пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, передает "РИА Дагестан".