В Тбилиси прошла акция "Вместе против оккупации"

Накануне в Тбилиси на проспекте Руставели состоялась акция "Вместе против оккупации", организованная молодежными активистами по случаю годовщины событий 20 июня 2019 года.

Напомним, 20 июня 2019 года перед зданием парламента Грузии в Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Причиной протеста стало выступление в парламенте депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в статусе президента Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

Во время акции, продолжавшейся почти два часа, проспект Руставели был закрыт для движения, транспортные средства перенаправлялись по альтернативным маршрутам. Выступавшие вспомнили 20 июня прошлого года и события при разгоне митинга. В частности, к собравшимся обратились бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили и несколько политиков. В завершение акции активисты в целях солидарности и поддержки подняли плакаты - "Встретимся на выборах". Был исполнен государственный гимн Грузии, передает "Грузия Online".

Как отмечается, в ходе акции граждане соблюдали социальную дистанцию. На месте была мобилизована полиция.