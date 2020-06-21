Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65%

В Москве после снятия ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса Covid-19, ресторанный бизнес работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

"Летние веранды, кафе - это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

При этом он отметил, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится.

Напомним, с 16 июня власти Москвы разрешили открыть летние веранды. Как ожидается, с 23 июня заработают и стационарные заведения общепита.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 576 162 случая заражения Covid-19.