Путин наградил медработников за борьбу с Covid-19

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского", - сказано в сообщении.

Согласно подписанному ранее указы главы государства, орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие сотрудники различных медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, в том числе за большой вклад в организацию оказания медпомощи и укреплению общественного здоровья.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 576 162 случая заражения Covid-19.