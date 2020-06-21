Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 20 тыс

За минувшие сутки в Армении число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 увеличилось на 560 и достигло 20 268. Об этом говорится в сообщении на сайте на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Справились с болезнью 9002 человек, скончались 350. В настоящее время на лечении находятся 10 802 пациента, проведены 95 754 теста.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса в Армении с 16 марта по 13 июня было объявлено чрезвычайное положение. В начале июня режим ЧП был продлен до 13 июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,7 млн, из них более 464 тыс человек скончались.