Парад Победы во Владикавказе посетят три ветерана Великой Отечественной войны

Три ветерана Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владикавказе. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам заседания оргкомитета "Победа".

"У каждого из них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии", - цитирует сообщение ТАСС.

Для предотвращения заноса коронавируса Covid-19 спецслужбы проведут дезинфекцию на площади Свободы до и после парада.

Напомним, мероприятие в Северной Осетии состоится без зрителей, понаблюдать за ним можно будет в прямом эфире национального телеканала "Осетия-Ирыстон".