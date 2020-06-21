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Парад Победы во Владикавказе посетят три ветерана Великой Отечественной войны

Парад Победы во Владикавказе посетят три ветерана Великой Отечественной войны

Три ветерана Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владикавказе. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам заседания оргкомитета "Победа".

"У каждого из них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии", - цитирует сообщение ТАСС.

Для предотвращения заноса коронавируса Covid-19 спецслужбы проведут дезинфекцию на площади Свободы до и после парада.

Напомним, мероприятие в Северной Осетии состоится без зрителей, понаблюдать за ним можно будет в прямом эфире национального телеканала "Осетия-Ирыстон".

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Вестник Кавказа

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