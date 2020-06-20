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Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Почему Германия проиграла Первую мировую войну

The National Interest в материале Why Germany Lost World War I задается вопросом, что Германия могла бы сделать, чтобы победить в Первой мировой войне, включая более эффективное использование своего Флота открытого моря и отказ от подводной войны. Настоящая ошибка заключается в стратегии 1914 года, которая была сформулирована еще до начала войны. Германия знала, что война с Россией или Францией означает войну с обоими государствами сразу. Так родился план Шлиффена, созданный генералом графом Альфредом фон Шлиффеном, начальником Императорского генерального штаба Германии.

План призывал к быстрому вторжению во Францию через нейтральную Бельгию, захвату Парижа и выводу государства из войны до того, как Россия будет мобилизована и станет угрозой на востоке. План был хорош, но, как показала история, он не сработал. Британские экспедиционные силы прибыли во Францию раньше, чем ожидали немцы, и в ходе серии коллективных действий, известных как Приграничное сражение в августе 1914 года, немецкие позиции были разрушены, и Париж не был захвачен. При этом Европа оказалась на четыре года втянула в адскую окопную войну.

Сегодня очевидно, что тот план был обречен с самого начала и его осуществление не стоило затраченных усилий. Это должны были понять и немецкие военные стратеги. Почти десять лет прошло с момента создания плана Шлиффена до его реализации. Великобритания сблизилась с Францией и Россией, и  всем в Берлине должно было быть очевидно, что британцы вступят в войну, чтобы защитить бельгийский нейтралитет. План Шлиффена не учитывал этот факт, и когда Германия пересекла бельгийскую границу, британцы объявили войну.

Даже если британцы каким-то образом не вступили бы в войну, план призывал Германию победить Францию за шесть недель. Однако Шлиффен и остальная часть императорского германского высшего командования забыли о том, что осада Парижа во время франко-прусской войны продолжалась с 19 сентября по 28 января. Почему они не подумали о том, что и на этот раз Франция продержится столько же или еще дольше?

Таким образом, лучший путь к победе должен был быть обеспечен быстрым движением на восток при защите западной границы. Великобритания, вероятно, не вступила бы в войну на стороне Германии и Центральных держав, но историки в целом согласны, что политики, которые поддержали войну, когда был нарушен нейтралитет Бельгии, вероятно, настаивали бы на нейтралитете.  Вполне возможно, что Британские экспедиционные силы могли быть отправлены в Бельгию как де-факто миротворческие силы, чтобы ни одна из сторон не нарушала нейтралитет.

Франция, безусловно, не нарушила бы и не могла нарушить нейтралитет Бельгии, чтобы объявить войну Германии, когда там находятся британские войска, и, вероятно, не прошла бы дальше Эльзас-Лотарингии, территории, потерянной во франко-прусской войне.

Россия мобилизовалась гораздо быстрее, чем ожидали Германия и Австро-Венгрия, но на ранних этапах воевала неудачно, и в итоге потерпела поражение в битве при Танненберге в Пруссии. Если бы немцы и австрийцы мобилизовали все силы на Востоке, возможно, они бы вынудили царя сесть за стол переговоров к зиме.

Без своего главного союзника, Франция, возможно, согласилась бы на мир, получив часть Эльзаса или Лотарингии и уступив колониальные концессии Германии. Вполне возможно, что Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр, или сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел, могли быть миротворцами - потенциальными лауреатами Нобелевской премии за их усилия по Лондонскому договору.

Война могла быть короткой, миллионы людей могли бы остаться в живых, хотя вероятно, что монархия в России в любом случае была обречена. Конечно, это не решило бы всех основных проблем того времени, и, возможно, лишь ненадолго отсрочило грядущую Вторую мировую. 

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