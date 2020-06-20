ВОЗ: коронавирусом заразились более 8,5 млн жителей Земли

Свыше 138 тыс случаев заражения COVID-19 во всем мире выявлено за прошедшие сутки, общее число заболевших превысило 8,5 млн , следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

По ее сведениям, за все время пандемии были инфицированы 8 525 042 человек.

Кроме того, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире произошел 6271 летальный исход, а общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире достигло 456 973, пишет РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.