Новый ковидный госпиталь открыли в Карачаево-Черкесии

Седьмой госпиталь для коронавирусных больных открыли в Карачаево-Черкесии, рассказали в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

"По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на базе Усть-Джегутинской центральной больницы открыт и полностью готов к приему первых пациентов резервный "ковид"-госпиталь на 150 мест", - сказано в сообщении, опубликованном в группе штаба "ВКонтакте".

Все его палаты оснащены кислородом, в нем подготовлено 12 реанимационных коек, есть аппараты ИВЛ, ЭКГ, рентген-аппарат, компьютерный томограф, доставлены все необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Работники госпиталя будут жить в общежитии.