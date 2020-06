Обеспечит ли Европа свою безопасность без США

Известие о выводе американских войск из Германии вызвало призывы к Европе играть более активную роль в организации собственной обороны. Смогут ли европейцы в итоге взять судьбу в свои руки? Таким вопросом задается Deutsche Welle в материале How will Europe guarantee its security without the US? Многие еще не оправились от шока после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе примерно трети американских войск, дислоцированных в Германии.

Политики всех уровней столкнулись с последствиями американского решения: мэры в экономически слабых регионах обеспокоены потерей дохода после вывода военнослужащих, министр иностранных дел Германии переживает из-за дальнейшего ухудшения отношений с Вашингтоном, а военные стратеги в Брюсселе размышляют над последствиями для европейской архитектуры безопасности. Германия была ключевым компонентом оборонной стратегии США в Европе на протяжении десятилетий – там размещено ядерное оружие, которое в случае кризиса будет доставлено немецкими истребителями.

Но если примерно 9500 американских солдат вернутся домой, а не отправятся куда-нибудь еще в Европу, это радикально изменит отношения на континенте. ”Совершенно непонятно, к чему все это ведет, и какие опасности поджидают нас на пути”, - сказал Томас Кляйне-Брокхофф, вице-президент Германского фонда Маршалла, независимого трансатлантического аналитического центра в Берлине. Кляйне-Брокхофф пока не может определить, кто получит выгоду из этой ситуации. Неизвестно, "повезет" ли Польше, которая рассчитывает на увеличение присутствия американских войск. Эксперт считает, что ослабление связей между Германией и США наносит ущерб всему ЕС, и страны Центральной и Восточной Европы приняли это к сведению.

Европейская безопасность без американской мощи

”Европе придется взять на себя больше ответственности, - сказал Родерих Кизеветтер, бывший военный офицер, эксперт по внешней политике парламента от Христианско-демократического союза Ангелы Меркель. Об этом часто говорят руководители соответствующих департаментов и сама канцлер. Тем не менее, когда речь заходит о том, какой может быть новая европейская роль, немецкие политики предпочитают не торопить события.

Означает ли это, что Германия и Европа снимут бремя мелких кризисных регионов с американских плеч, что позволит США сосредоточиться на Азии и соперничать с Китаем? Или правительство Германии поддастся многолетнему давлению со стороны США и НАТО, увеличит расходы на оборону и в итоге одобрит огромные военные бюджеты? Кляйне-Брокхофф склоняется к последнему варианту: ”Во время мигрантского кризиса и коронакризиса правительство Германии продемонстрировало, что готово выделять огромные суммы денег”. Готова ли Германия к смене парадигмы и работе в направлении создания Европы, которая может защитить себя без США?

Неоднократные попытки

Если бы этот вариант был тайным желанием немецких политиков, он привлек бы внимание всех политических и военных тяжеловесов Берлина и Парижа. Также была бы освещена проблема немцев: их позиция в отношении ядерного оружия, которое считается последним гарантом суверенитета.

Германия на протяжении десятилетий находилась под защитой ядерного зонтика НАТО, а значит, и США. Если Европа хочет обеспечить собственную безопасность, ей придется придумать свой щит. В сложившейся ситуации Франция будет представлять собой единственный вариант решения задачи. Париж смело тратил ресурсы на ядерные силы Force de frappe. При этом французские лидеры старались держаться на расстоянии от НАТО и США: французские ракеты так и не были включены в оборонное планирование НАТО.

Тем не менее в прошлом французы ясно заявляли о своей готовности позволить Германии использовать свой ценный арсенал. В 1990-х президент Жак Ширак даже рассматривал концепцию совместной ответственности. По слухам, в течение своего срока полномочий Николя Саркози предлагал Меркель финансовую долю в программе. В то время немцы поблагодарили французов за их предложение, но отказались, ссылаясь на защиту со стороны США.

Возможности Макрона

В этом году президент Эммануэль Макрон пригласил своих европейских партнеров принять участие в ”стратегическом диалоге” по ядерному оружию Франции. Министерство обороны Германии ответило на приглашение во время встречи в Париже, подчеркнув значение американского зонтика. Четыре месяца спустя общественность по-прежнему не видит плодов этой встречи. Представитель Министерства обороны подтвердил, что ”вопрос ядерного сдерживания в Европе решается в рамках регулярных дискуссий по различным стратегическим вопросам”.

Тот факт, что не было публичных заявлений, несомненно, связан с деликатностью вопроса ядерного сдерживания. ”Когда зонтик США и их ядерная позиция в Европе и других местах будут поставлены под сомнение, многие небольшие страны почувствуют необходимость стать ядерными державами”, - сказал Кляйне-Брокхофф. Одна только неуверенность может вызвать цепную реакцию среди партнеров и конкурентов.

Тем не менее вопрос о том, стоит ли создавать европейский ядерный зонтик или нет, вполне может возникнуть, если Трамп завершит вывод американских военных из Европы, процесс, который начался задолго до его прихода к власти. ”Я бы посоветовал правительству придерживаться двустороннего подхода”, - сказал Кристиан Меллинг, эксперт по безопасности в Германском совете по международным отношениям. По его мнению, не стоит ”отказываться от варианта перехода к французской системе”, но добавил, что такой серьезный сдвиг займет десятилетия.

Системы вооружений - начало чего-то более серьезного?

Future Combat Air System (FCAS), франко-германский проект по разработке к 2040 году сложной системы воздушной обороны, которая будет играть ключевую роль во французской стратегии сдерживания, может стать хорошей возможностью для укрепления доверия. ”Двадцать лет, чтобы укрепить доверие и создать общую перспективу, не так уж и много. По крайней мере, не для фундаментальных изменений в политике”, - сказал Меллинг.

Помимо очевидных технических проблем, анализ обоих партнеров показывает, насколько разнородными могут быть отношения в рамках сотрудничества: ядерное сдерживание является сердцем архитектуры безопасности Франции, в то время как в Германии некоторые политики призывают к выводу всего американского ядерного оружия.

Еще один неразрешимый конфликт в отношении ”европейской бомбы” касается того, кто будет принимать решение, когда счет будет идти на доли секунды. Во Франции эта обязанность ложится на президента, за которым везде следует офицер, у которого находятся ядерные коды страны. Простых решений нет, но Германии, вероятно, придется в ближайшие годы привыкнуть к французскому ядерному мышлению. При этом на создание независимой европейской системы безопасности, если такое вообще возможно, потребуются годы. И думать о ней нужно начинать прямо сейчас.