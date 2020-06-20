Диетологи назвали полезные специи для утреннего кофе

Добавление определенных специй в кофе может сделать его еще более полезным. Об этом пишет со ссылкой на журнал Healthline портал MedikForum.

Корица богата антиоксидантами и помогает укрепить иммунную систему. На чашку кофе достаточно положить половину чайной ложки корицы, лучше выбрать цейлонскую, утверждают специалисты.

Мелко натертый корень имбиря, добавленный в кофе, окажет противовоспалительное действие, может помочь при мышечной боли, специя также поддерживает пищеварение и снижает уровень холестерина.

Куркума, за счет активного ингредиента куркумина, производит мощный противовоспалительный эффект, улучшает работу печени, полезна при лечении депрессии. Начинать лучше с четверти чайной ложки, затем постепенно дозу можно увеличить до чайной ложки.

Наконец, разнообразить утренний кофе можно с помощью какао. Какао-бобы могут снижать высокое давление, работают как антидепрессанты, содержат железо и антиоксиданты.