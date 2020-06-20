Дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются на Кубани

Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки на Кубани. Такое сообщение опубликовано на сайте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня вечером и завтра в регионе синоптики обещают местами кратковременный дождь и грозу, а в отдельных районах края - сильный дождь и град. Кроме того, ночью и утром местами ляжет туман.

Будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, а при грозе шквалистое усиление ветра составит 15-20 м/с.

Температура воздуха на Кубани ночью 16…21°, местами в юго-восточных предгорьях 12…17°. Днем воздух прогреется до 25…30°. На Черноморском побережье ночью ожидается 17…22°, днем синоптики обещают 23…28°.