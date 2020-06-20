Трамп: Болтон должен "заплатить очень высокую цену" за свои мемуары

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон должен "заплатить очень высокую цену" за выпуск мемуаров о работе в Белом доме, написал глава государства Дональд Трамп в своем Twitter.

Президент выразил мнение, что автор мемуаров нарушил закон, разгласив секретную информацию. Трамп обратил внимание, что такое никогда не должно повториться.

Напомним, ранее Федеральный суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на попытки Белого дома добиться запрета на обнародование мемуаров.