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Си Цзиньпин пожелал скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву

Си Цзиньпин пожелал скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил "искренние сопереживания" первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заболевшему коронавирусом. Об этом говорится на сайте Елбасы.

В телеграмме китайский лидер обратил внимание также на то, что с момента вспышки COVID-19 Китай и Казахстан вели плодотворное сотрудничество, это, по его словам, подтверждает высокий уровень и особый характер отношений вечного всестороннего стратегического партнерства, а также представляет собой яркий пример совместного противодействия пандемии для мирового сообщества.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что пандемия будет побеждена, а двусторонние отношения приобретут новое, еще более продуктивное развитие.

"Я весьма ценю налаженную с Вами личную дружбу и искренне желаю Вам скорейшего выздоровления", - цитирует телеграмму Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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