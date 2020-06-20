Си Цзиньпин пожелал скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил "искренние сопереживания" первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заболевшему коронавирусом. Об этом говорится на сайте Елбасы.

В телеграмме китайский лидер обратил внимание также на то, что с момента вспышки COVID-19 Китай и Казахстан вели плодотворное сотрудничество, это, по его словам, подтверждает высокий уровень и особый характер отношений вечного всестороннего стратегического партнерства, а также представляет собой яркий пример совместного противодействия пандемии для мирового сообщества.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что пандемия будет побеждена, а двусторонние отношения приобретут новое, еще более продуктивное развитие.

"Я весьма ценю налаженную с Вами личную дружбу и искренне желаю Вам скорейшего выздоровления", - цитирует телеграмму Sputnik Казахстан.