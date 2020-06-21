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Новую туристическую деревню и горнолыжные трассы планируют построить на курорте "Архыз"

Новую туристическую деревню и горнолыжные трассы планируют построить на курорте &quot;Архыз&quot;

Развитие всесезонного курорта "Архыз", расположенного в Карачаево-Черкесии, было рассмотрено на выездном совещании первого замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича в республике, написал глава региона Рашид Темрезов в своем Instagram.

"Посетили туристические деревни Романтик и Лунная поляна, ознакомились с работами по строительству новых канатных дорог, осмотрели объекты горнолыжной, транспортной инфраструктуры, рекреационные и сервисные объекты", - поведал он.

Руководство компании "Курорты Северного Кавказа" в ходе мероприятия представило планы по дальнейшему развитию "Архыза". В их числе - строительство новой горнолыжной деревни и трасс.

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Вестник Кавказа

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