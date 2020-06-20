Новую развязку открыли под Краснодаром

Под Краснодаром дорожные службы завершили строительство нового съезда развязки на трассе М4 "Дон", сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Развязка расположена на 1346-м километре трассы. Строительные работы должны были завершиться до конца 2016 года, однако из-за менявшихся сроков начала строительства время окончания работ тоже несколько раз переносили.

В пресс-службе "Автодора" добавили, что открытие съезда позволит уменьшить пробки и улучшить движение по трассе, передает портал Юга.ру.