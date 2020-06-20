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Грузинские фермеры получили льготное топливо

Грузинские фермеры получили льготное топливо

В Грузии в рамках госпрограммы "Агродизель" талоны на приобретение солярки по низкой цене смогли получить более 60 тыс фермеров. Госпрограмма направлена на оказание помощи селу и развитие фермерских хозяйств.

"В масштабах всей Грузии более 60 тыс бенефициаров получили талоны на приобретение более 18 тыс т дизельного топлива по льготной цене. Выдача таких талонов, а также бесперебойная выдача топлива обеспечивается графиком, разработанным компанией SOCAR", - заявил директор Агентства развития села и сельского хозяйства Илья Тамарашвили.

Всего программой смогут воспользоваться около 200 тыс фермеров, главным критерием получения льгот является наличие зарегистрированной земельной собственности, передает Sputnik Грузия.

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