Грузинские фермеры получили льготное топливо

В Грузии в рамках госпрограммы "Агродизель" талоны на приобретение солярки по низкой цене смогли получить более 60 тыс фермеров. Госпрограмма направлена на оказание помощи селу и развитие фермерских хозяйств.

"В масштабах всей Грузии более 60 тыс бенефициаров получили талоны на приобретение более 18 тыс т дизельного топлива по льготной цене. Выдача таких талонов, а также бесперебойная выдача топлива обеспечивается графиком, разработанным компанией SOCAR", - заявил директор Агентства развития села и сельского хозяйства Илья Тамарашвили.

Всего программой смогут воспользоваться около 200 тыс фермеров, главным критерием получения льгот является наличие зарегистрированной земельной собственности, передает Sputnik Грузия.