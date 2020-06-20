Жителей Юга России и СКФО завтра ждет длительное солнечное затмение

Жители южных регионов России и всего Северного Кавказа 21 июня смогут наблюдать длительное частичное затмение Солнца, сообщил замдиректора по научной работе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии Дмитрий Кудрявцев.

"Максимальная фаза затмения пройдет через Африку, юг Саудовской Аравии, Индию и Китай. Там затмение будет кольцевое - в максимуме диск Луны будет меньше диска Солнца, в результате будет видно светящееся кольцо. У нас будет обычное частичное затмение. Его будет видно на Юге России, Кавказ точно полностью попадает в зону наблюдения", - рассказал Кудрявцев, добавив, что для наблюдения затмения необходимо использовать специальные приспособления с фильтрами, передает ТАСС.

Наблюдать затмение можно будет утром на протяжении двух часов. Для Черкесска оно начнется в 7:58 мск, а закончится - 9:46, максимум в 09:50. В максимуме Луна закроет 28% поверхности солнца по диаметру, или 17% по площади, - уточнил собеседник агентства.

Напомним, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.