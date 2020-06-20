Унесенного течением Кубани мальчика нашли погибшим в Краснодаре

В Краснодаре нашли тело ребенка, унесенного течением реки Кубань во время купания. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибший был обнаружен в 13:30, передает портал Юга.ру.

Напомним, 18 июня в Юбилейном микрорайоне трое подростков решили искупаться. Вскоре они попросили прохожих о помощи. Очевидцы смогли вытащить на берег двоих, еще одного ребенка, по данным соцсетей, 12-летнего, унесло течением.