Унесенного течением Кубани мальчика нашли погибшим в Краснодаре
В Краснодаре нашли тело ребенка, унесенного течением реки Кубань во время купания. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Погибший был обнаружен в 13:30, передает портал Юга.ру.
Напомним, 18 июня в Юбилейном микрорайоне трое подростков решили искупаться. Вскоре они попросили прохожих о помощи. Очевидцы смогли вытащить на берег двоих, еще одного ребенка, по данным соцсетей, 12-летнего, унесло течением.
Вестник Кавказа
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