Названы продукты, которые смертельно опасно сочетать с бананами

В бананах содержится много полезных микроэлементов, они обладают высокой питательной ценностью, но их сочетание с некоторыми продуктами может навредить организму, пишет китайский портал Sohu.

Так, не стоит есть бананы вместе с хамийской дыней: возникающий в крови избыток ионов калия может привести к слабости сердечной мышцы, почечной недостаточности, заболеванию суставов и снижению частоты сердечных сокращений. В серьезных случаях не исключен летальный исход.

Тем, у кого имеются заболевания селезенки и желудка, лучше не сочетать бананы с кисломолочными продуктами: это поможет избежать боли в животе и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

К числу не самых удачных относится и сочетание бананов с бататом: оба продукта богаты клетчаткой и могут значительно затруднить пищеварение, а в тяжелых случаях даже вызвать хроническую интоксикацию.

Между употребление в пищу бананов и всех этих продуктов должно пройти минимум полчаса.

Кроме того, бананы не стоит есть на голодный желудок, лучше отказаться от употребления незрелых плодов.