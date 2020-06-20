Подготовка к российско-американской встрече в Вене практически завершена

Подготовка к встрече замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, которая должна пройти в Вене 22-23 июня, почти завершена, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он выразил благодарность австрийской стороне за гостеприимство, отметив, что обеспечены все условия, необходимые для плодотворной беседы.

По словам дипломата, обе делегации будут межведомственными, в центре сторон будет "проблематика контроля над вооружениями, или, может быть, даже шире - проблематика стратегической стабильности", пишет РИА Новости.

Антонов пояснил, что у России накопились вопросы к Штатам относительно их намерений и действий по изменению архитектуры стратегической безопасности. Посол отметил, что Москву не могут не беспокоить выход Вашингтона из договоров по ПРО, ДРСМД, а также планов в отношении ДОН (Договора по открытому небу). "Много разговоров идет здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направленные на сдерживание России и Китая", - назвал он.

Замминистра добавил, что России предлагается концепция соперничества великих держав, фактически - гонка вооружений, и заверил, что Москва хотела бы избежать такого развития событий.