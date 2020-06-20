Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Ереване

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Ереване. Сообщение о трагедии распространило МЧС Армении.

Накануне в 17:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о ДТП на улице Раффи около церкви. На место событий выехал один боевой расчет.

Оказалось, что автомобиль BMW, за рулем которого был Геворг Ч., сбил Анаит Е. 1952 года рождения. Пострадавшая до приезда спасателей была отвезена в медцентр "Астхик", но врачи не смогли ей помочь, и она скончалась, не приходя в сознание.

Прибывшие на место инцидента медики оказали водителю помощь, госпитализация ему не потребовалась.