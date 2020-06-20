До 70% месячной нормы осадков выпало сегодня в Москве

В результате ливня сегодня в некоторых районах Москвы, особенно на юге, выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, коммунальные службы уже ликвидировали последствия стихии, передает "Интерфакс".

Как рассказал чиновник, к 18:00 из-за сильного ветра упали десять деревьев. Кроме того, в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вице-мэр уточнил, что в Москве было зафиксировано несколько локальных подтоплений, вызванных тем, что листва и ветки поваленных ветром деревьев засорили ливневую канализацию. Туда незамедлительно прибыли аварийные бригады, они откачали воду, демонтировали решетки водоприемных колодцев.