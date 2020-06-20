Эксперты предварительно не нашли следов насильственной смерти на телах брата и сестры, найденных в реке в Карачаево-Черкесии

Брат и сестра, тела которых были найдены накануне в Карачаево-Черкесии, утонули, об этом рассказал и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по республике Виталий Илющенко.

"Никаких признаков насильственной смерти на телах детей не обнаружено. По предварительным результатам экспертизы можно полагать, что дети, скорее всего, утонули, так как в их легких были обнаружены вода и песок", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Окончательное заключение эксперты дадут после завершения комплексной экспертизы, включающей несколько исследований, в том числе анализы крови и гистологическое исследование.

Напомним, сестра 2006 г. р. и брат 2013 г. р. пропали около полудня 16 июня в Хабезском районе, по словам матери, они ушли на речку с фермы, расположенной на окраине аула Бесленей, и не вернулись.

Накануне поисковики нашли тела пропавших в притоке реки Большой Зеленчук, в 1,5 км от их дома.