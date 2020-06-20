Главная » Новости

Власти решили отменить комендантский час в Саудовской Аравии

Власти решили отменить комендантский час в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии с завтрашнего дня отменяется комендантский час, введенный ранее из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.

"С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов, однако непременным условием для этого является соблюдение мер предосторожности, а именно ношение масок и соблюдение дистанции. Под запретом находятся собрания численностью более 50 человек.

При этом границы Саудовской Аравии остаются закрытыми, международное авиасообщение также пока не восстановлено.

1735 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!