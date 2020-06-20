Власти решили отменить комендантский час в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии с завтрашнего дня отменяется комендантский час, введенный ранее из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.

"С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов, однако непременным условием для этого является соблюдение мер предосторожности, а именно ношение масок и соблюдение дистанции. Под запретом находятся собрания численностью более 50 человек.

При этом границы Саудовской Аравии остаются закрытыми, международное авиасообщение также пока не восстановлено.