Фотодокументальная выставка "Правда о войне" откроется у Ставропольского государственного музея-заповедника

В преддверии Дня памяти и скорби 22 июня у главного фасада Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве откроется фотодокументальная выставка "Правда о войне. 1941-1945". Такое сообщение опубликовано на сайте администрации Ставрополя.

В нем говорится, что сейчас, когда с окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, надо сохранить в памяти трагические события, навсегда перевернувшие жизни миллионов людей.

"Авторы фотодокументальной выставки попытались по-новому показать некоторые аспекты: оккупационную политику фашистской Германии на Северном Кавказе, действия немецко-фашистских захватчиков, трагедию мирного населения", - уточняется в сообщении.

На выставке можно будет увидеть уникальные фотодокументальные материалы из Государственного архива Ставрополья, Ставропольского государственного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника им. М.Ю. Лермонтова, Ессентукского историко-краеведческого музея им. В.П. Шпаковского, Железноводского краеведческого музея, Историко-краеведческого музея Труновского района, Музея истории Изобильненского района, Невинномысского историко-краеведческого музея.