Новак: "Северный поток-2" завершен с точки зрения экономической жизнеспособности

Проект газопровода "Северный поток-2" уже завершен, если говорить о его инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.

Он пояснил, что все возможные технические средства применяются для чисто физического завершения строительства.

Министр обратил внимание, что "Северный поток-2" представляет собой коммерческий проект, который в первую очередь послужит энергобезопасности Европы, а также будет содействовать конкуренции и состязательности, ведь чем больше маршрутов, тем лучше и выгоднее окажется выбор между поставщиками.

"Санкции и их ужесточение против "Северного потока-2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", - отметил Новак.

Глава Минэнерго указал, что США стремятся навязать Европе свой СПГ или другие проекты, что является вмешательством в суверенитет европейских стран.