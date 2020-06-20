Смертельная авария произошла в Западной Грузии

Один человек стал жертвой ДТП в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело - Земо-Сванети), передают грузинские СМИ.

Авария случилась сегодня днем у села Микава. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате "легковушка" съехала с дороги и врезалась в столб, пишет "Новости-Грузия".

Представитель главы района в селе Микава Тамаз Гвинджилия рассказал, что в машине ехали четыре человека. Женщина в возрасте около 50 лет, сидевшая рядом с водителем, умерла на месте аварии.

Водитель и два пассажира, в том числе 9-летний ребенок, госпитализированы.

Точную причину трагедии выяснит следствие.