Смертельная авария произошла в Западной Грузии
Один человек стал жертвой ДТП в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело - Земо-Сванети), передают грузинские СМИ.
Авария случилась сегодня днем у села Микава. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате "легковушка" съехала с дороги и врезалась в столб, пишет "Новости-Грузия".
Представитель главы района в селе Микава Тамаз Гвинджилия рассказал, что в машине ехали четыре человека. Женщина в возрасте около 50 лет, сидевшая рядом с водителем, умерла на месте аварии.
Водитель и два пассажира, в том числе 9-летний ребенок, госпитализированы.
Точную причину трагедии выяснит следствие.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться