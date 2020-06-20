Двое детей задохнулись в закрытой машине на солнце в Иране

В иранском городе Керманшах погибли двое маленьких детей, оставленных в жару в закрытом автомобиле, рассказал представитель сил правопорядка одноименной провинции.

"3-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки "Саманд", который принадлежал семье одного из них", - цитирует его РИА Новости.

По словам полковника Мохаммада Резы Амуи, машина стояла прямо на солнце, дети пытались выйти из нее, но дверь оказалась заперта.

Родители обнаружили, что дети пропали, только через более чем два часа. Когда малышей нашли, они были без сознания. Их немедленно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

По данным синоптиков, температура воздуха в Керманшахе превышает 35 градусов.