В Азербайджане за сутки выявлен еще 471 случай COVID-19, вылечился 191 человек
В Азербайджане за сутки обнаружен 471 новый случай заражения коронавирусом, вылечился 191 пациент, скончались пять человек, такое сообщение распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
В общей сложности на сегодня в стране выявлены 12 238 случаев COVID-19, вылечились 6 516 заболевших, скончались 148 пациентов.
На сегодня в больницах особого режима проходят лечение 5 574 человек.
Всего за прошедший период в Азербайджане для выявления COVID-19 были сделаны 417 102 теста.
Вестник Кавказа
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