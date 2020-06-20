В Азербайджане за сутки выявлен еще 471 случай COVID-19, вылечился 191 человек

В Азербайджане за сутки обнаружен 471 новый случай заражения коронавирусом, вылечился 191 пациент, скончались пять человек, такое сообщение распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В общей сложности на сегодня в стране выявлены 12 238 случаев COVID-19, вылечились 6 516 заболевших, скончались 148 пациентов.

На сегодня в больницах особого режима проходят лечение 5 574 человек.

Всего за прошедший период в Азербайджане для выявления COVID-19 были сделаны 417 102 теста.