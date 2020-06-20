Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о его состоянии

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ранее заразившийся коронавирусом, чувствует себя хорошо, рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, заболевание у Назарбаева протекает бессимптомно, температура тела политика стабильная, пишет Tengrinews. Укибай подчеркнул, что за состоянием первого президента Казахстана наблюдают врачи, по их мнению, "поводов для беспокойства нет".

Пресс-секретарь уточнил, что Назарбаев работает в дистанционном режиме, он "уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран".

Укибай добавил, что для удаленной работы политик использует "современные инструменты коммуникаций, видео-конференц-связь, правительственную специальную связь", необходимые документы передаются с соблюдением санитарных норм, а обращения и письма граждан - в электронном формате.

Пресс-секретарь указал, что первый президент читает все телеграммы и письма, приходящие на его имя, причем как от лидеров других стран, так и от трудовых коллективов Казахстана, и что все эти письма для него одинаково дороги.