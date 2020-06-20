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Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили еще 100 квартир в Азербайджане

Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили еще 100 квартир в Азербайджане

Семьи шехидов и лица, ставшие инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, получили 100 квартир. Об этом рассказали в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

Уточняется, что 53 квартиры были приобретены в новых домах в поселке Мамедли Абшеронского района, 47 - в жилом комплексе в поселке Говсан Сураханского района Баку.

В общей сложности гражданам этой категории на сегодня предоставлено около 7,9 тыс квартир и частных домов.

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Вестник Кавказа

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