Песков: надеемся, "Северный поток-2" будет достроен и укрепит энергобезопасность Европы

Российская сторона надеется, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен и поможет укрепить энергобезопасность Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован, и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - поведал он.

Песков пояснил, что поведение США в данной ситуации не похоже на позицию добросовестного конкурента, это красноречиво подтверждается происходящим вокруг "Северного потока-2". Пресс-секретарь российского лидера также охарактеризовал посягательства Вашингтона на этот проект как незаконные.