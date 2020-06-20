Лавров и Чавушоглу обсудили Ливию и коронавирус

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сделав акцент на необходимости скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога согласно положениям резолюции 2510 Совбеза ООН и решениям Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года.

"Отмечена важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса", - уточнили в МИД.

Лавров и Чавушоглу поговорили также о развитии сотрудничества между Россией и Турцией по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавируса и преодолением последствий пандемии.

Министры условились "продолжить тесные контакты по всему комплексу международной и двусторонней повестки дня".

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.