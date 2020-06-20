Евгений Николайчук на Вести.FM: Владимир Путин напомнил миру о националистических предпосылках и уроках Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин в статье к 75-летию Великой Победы, опубликованной в четверг в американском журнале The National Interest, предоставил открытое письмо всему миру, в котором дал всестороннюю глубокую оценку войны и ее последствий, основанную на уникальных исторических документах, - заявил в прямом эфире передачи "Нацвопрос" на радио Вести.FM аналитик "Вестника Кавказа" Евгений Николайчук.

"Нацвопрос" - еженедельная передача на Вести.FM, в ходе которой обсуждают различные аспекты национальных отношений в России и странах СНГ. Сегодня в эфире речь шла о сохранении языков коренных народов.

"Я думаю, не случайно статья появилась именно в это время и именно в стране, сегодня охваченной пламенем национальных и расовых противоречий – ведь тема публикации российского лидера напрямую касается предпосылок и итогов Второй мировой войны, которые тоже имеют националистические корни", - отметил аналитик, напомнив: сегодня не только США, но и весь мир переживает не самые спокойные времена.

"Меняется все: от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. Сдвиги такого масштаба никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии, и лишь благодаря мудрости и дальновидности политических деятелей удалось создать систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного, исторически присущего мировому развитию соперничества", - поведал Евгений Николайчук.

"Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в "красную зону", чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть", - процитировал эксперт российского лидера, который напоминает: важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки.

Президент утверждает: в характере у народов многонациональной России – исполнять свой долг, не жалея себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству – эти ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными. На них, по большому счету, во многом держится суверенитет всей страны.

"Рассказывая правду о Второй мировой, Владимир Путин напоминает: немецкий нацизм вырос не на пустом месте. Сегодня лидеры Старого Света вбивают в головы: Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу, скромно умалчивая о встрече глав Британии, Франции, Германии и Италии годом ранее. В последние годы именно Варшава клеймит Россию как правопреемницу СССР за пакт Молотова – Риббентропа. Вот только Москва подписала договор с Германией о ненападении последней из европейских государств, единственной признав свою ответственность за это. Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и их политиков", - отметил аналитик "Вестника Кавказа", добавив: не хотят вспоминать сегодня и о том, что глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой: нацисты умело играли именно на национальном унижении, которое сформировало радикальные и реваншистские настроения в Германии. Нацисты умело строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от "наследия Версаля", восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне.

Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Среди их аристократии было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе, - рассказал Николайчук.

"Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций, на которую возлагались большие надежды по обеспечению мира и безопасности. Это была прогрессивная идея, но Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах", - пишет российский лидер.

"Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях мира, тогда как Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции, несмотря на двуличную позицию стран Запада. Он последним подписал Договор о ненападении с Германией, причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке. Именно поэтому 17 сентября соединения Красной Армии вошли в так называемые восточные кресы – ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы, поскольку других вариантов не оставалось. Иначе неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций. А миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их приспешникам – антисемитам и радикал‑националистам", - отметил эксперт, напомнив: именно тогда, осенью 1939 года, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей, о чем нынешние власти стран Балтии тоже предпочитают не вспоминать, хотя тогда прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах.

Чем закончилась Вторая мировая, всем известно. Нацистские "стратеги" были убеждены, что огромное многонациональное государство легко можно подмять под себя. Рассчитывали, что внезапная война, ее беспощадность и невыносимые тяготы неминуемо обострят межнациональные отношения, и страну можно будет расчленить на части. Но план нацистов провалился. Дружба народов, их взаимопомощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью.

"Еще в июле 1941 года советское руководство заявило, что "целью войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма". Европа о солдате-освободителе теперь предпочитает не вспоминать. Дошло до того, что в сентябре прошлого года Европарламент официально принял резолюцию, в которой поставил Советский Союз в один ряд с фашистской Германией. Многие уже сейчас переписали итоги Нюрнбергского трибунала. Бандера и Власов в европейских учебниках теперь не палачи и убийцы, а борцы за свободу и независимость, будто не было Бабьего яра или Волынской резни. И это при том, что сам процесс европейской интеграции стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из уроков этой войны", - уверен аналитик "Вестника Кавказа".

"Еще один важный вопрос, который поднял Владимир Путин: мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, сильно изменился. Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза ООН могут превратить организацию в ту самую Лигу наций – собрание для пустых разговоров. Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для нее неприемлемо и противоречит ее интересам. И остальные страны принимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления. ООН необходимо пересмотреть свои позиции, и этот призыв исходит от России: ведь именно на государства-постоянные члены СБ ООН возложена обязанность поддержания мира и стабильности", - заключил Евгений Николайчук.