Мэр Бишкека заразился коронавирусом
Киргизские медики выявили коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова, - сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.
"К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека показал положительный результат", - написал Тулобаев, передает РИА Новости.
Мэр последние три дня находится в самоизоляции, у него небольшая температура.
"Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!", - подчеркнул руководитель аппарата.
Напомним, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981 человека. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.
Вестник Кавказа
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