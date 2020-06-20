Мэр Бишкека заразился коронавирусом

Киргизские медики выявили коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова, - сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.

"К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека показал положительный результат", - написал Тулобаев, передает РИА Новости.

Мэр последние три дня находится в самоизоляции, у него небольшая температура.

"Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!", - подчеркнул руководитель аппарата.

Напомним, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981 человека. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.