В 10 городах Юга России прошла генеральная репетиция парадов Победы

Сегодня в десяти городах Юга России прошли генеральные репетиции парадов Победы, в которых приняли участие более 14 тыс человек, - сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Генеральная репетиция военных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в том числе в четырех городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штаба и объединений Южного военного округа - Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Все репетиции проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В заключительной тренировке парадных расчетов, которая была проведена на центральных площадях городов, приняли участие более 14 тыс человек, в том числе более 10 тыс военнослужащих ЮВО, а также более 500 единиц современных и исторических образцов военной техники, - уточняется в сообщении.