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В Сочи над Черным морем собираются смерчи

В Сочи над Черным морем собираются смерчи

Власти кубанского города-курорта Сочи предупредили жителей и туристов об угрозе формирования смерчей над морем, - сообщает администрация города.

Накануне власти курорта предупредили жителей и туристов о сильных дождях с грозами. Сегодня погода в регионе резко ухудшилась, возникла угроза смерчей.

"20 июня до 21:00 на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Оперативные службы проводят регулярный мониторинг ситуации и рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

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Вестник Кавказа

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