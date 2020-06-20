В Армении за сутки выявлен 551 заболевший коронавирусом

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 551 и достигло 19 708, еще 13 человек скончались, - сообщает сайт национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 19 708 случаев коронавируса. Вылечились 8854 пациента. Скончались 332 человека", - уточнили в центре, добавив, что на лечении находятся 10 409 пациентов, проведены 93 786 тестов, передает РИА Новости.

Накануне власти республики сообщали о 19157 подтвержденных случаях COVID-19 и 319 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.