Новейшие украинские минометы не прошли проверку боем

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК", у которых оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.

"Укроборонпром" передал ВСУ партию мобильных минометов "Барс-8ММК" еще осенью прошлого года, заверив, что минометы приняли на вооружение. Однако вместо десантно-штурмовых бригад батарею мобильных минометов отправили ​​на базу хранения в поселке Оржев, - передает РИА Новости.

Производитель утверждал, что мобильный минометный комплекс калибра 120 мм, созданный на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8", может быть приведен к ведению огня за одну минуту, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Но комплекс не прошел испытаний в условиях современной маневренной войны.