"Газпром" все же достроит "Северный поток-2" - СМИ

Газопровод "Северный поток-2" практически достроен и у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет немецкая газета Die Welt.

Москве удалось обойти ограничительные меры США: принадлежавшее "Газпрому" судно "Академик Черский" теперь записано на действующий в России фонд STIF. Это позволяет госкорпорации достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений, - констатирует немецкое издание, передает РИА Новости.

Работы по завершению строительства газопровода прекратились в декабре из-за американских санкций, оказавших давление на швейцарскую компанию-оператора Allseas, занимающуюся прокладкой труб. Фирма решила отозвать свои специализированные суда из проекта. Два американских сенатора пригрозили заморозить все активы Allseas в США, запретить все операции через американские банки и отозвать визы всех сотрудников, если компания не прекратит свое участие в проекте.

Швейцарской компании даже не дали возможности воспользоваться месячным переходным периодом, упомянутым в американском законопроекте о санкциях: Allseas могла поставить под угрозу свое выживание, если бы попыталась завершить работу в течение 30 дней. Однако Россия нашла выход, решив достроить "Северный поток-2" с помощью двух российских специализированных судов, одно из которых – "Академик Черский", хотя США и пытаются помешать реализации плана с помощью своего Акта о защите безопасности в Европе.

Накануне в руководстве проекта сменился и директор проекта - Хенниг Коте, занимавший эту должность, покинул компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам, а его место занял Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком-2", так и над "Северным потоком", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить ее, а в начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций.