За сутки в России выздоровели от коронавируса более 10 тыс человек

За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186 человек, - сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

При этом у 2579 заразившихся (32,7%) не наблюдается клинических проявлений.

Суточный прирост держится на уровне 1,4% и третий день подряд он составляет менее 8 тыс человек, - передает РИА Новости.

Новые случаи выявили в 85 регионах, больше всего их в Москве - 1057. Тем не менее темпы прироста в столице остаются самыми низкими по стране - 0,5%. Отмечается, что 39,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 6,9% среди заболевших – дети.

Еще 591 новый случай зафиксировали в Подмосковье, 280 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 232 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Нижегородской области, 224 - в Свердловской.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: город Москва 0,5%, Северная Осетия 0,8%, Татарстан 0,9 %, Ингушетия 1,0%, Еврейская АО 1,0%, - говорится в сообщении.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 576 952 человек. Умерли за все время 8002 пациента, вылечились 334 592 человека.